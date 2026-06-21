Haberler

Eskişehir'de maden ocağındaki taş kırma kuyusuna düşen 2 işçi yaralandı

Eskişehir'de maden ocağındaki taş kırma kuyusuna düşen 2 işçi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki bir maden ocağında demir platformda çalışan 2 işçi, dengesini kaybederek taş kırma kuyusuna düştü. İtfaiye ekiplerince kurtarılan yaralı işçiler hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde faaliyet gösteren maden ocağındaki taş kırma kuyusuna düşerek yaralanan 2 işçi hastaneye kaldırıldı.

Böğürtlen Mahallesi'nde bulunan maden ocağındaki demir platformun üzerinde çalışan Nihat E. (27) ve Bekir A. (52) dengesini kaybederek taş kırma kuyusuna düştü.

İhbar üzerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri bölgeye geldi.

Yaralanan 2 işçi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kuyudan çıkarıldı.

Sağlık ekipleri tarafından Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever
İran heyeti, Trump'ın tehditleri nedeniyle ABD ile görüşmelerin yapıldığı alandan ayrıldı

Trump'ın tehditleri gerilimi yükseltti! İran masayı terk etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Site havuzunda tesettür krizi! Yönetici hakkında yakalama emri çıkarıldı

Site havuzundaki skandal görüntü savcılığı harekete geçirdi
7'den 70'e tüm mahalleli yağmur duasına çıktı: Ancak bu kez dertleri yağması değil

Koca bir mahalle yağmur duasına çıktı! Bu kez dertleri yağması değil
Filenin Sultanları'nın maçına damga vuran halay sevinci

Geceye damga vuran halay!
Bir günde 20 eve giren ayı yayla sakinlerini canından bezdirdi

Bir günde 20 eve girdi, vatandaşları canından bezdirdi
İstek şarkısı çalınmadı, düğünü kan gölüne çevirdi, 12 yaşındaki Ayaz öldü

İstek şarkısı çalınmadı, düğün evini kan gölüne çevirdi
Osimhen'e dev talip! Galatasaray 150 milyon Euro bekliyor

Victor Osimhen'e dev talip! Galatasaray servet kazanabilir
Çakarlı araçla yakalanan genç, 'Abim ağır ceza hakimi' dedi ama cezadan kaçamadı

Çakarlı araçla yakalandı, savunması pes dedirtti