Haberler

Sivrice'de Temizlik Çalışmaları Devam Ediyor

Sivrice'de Temizlik Çalışmaları Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde, belediye ekipleri tarafından Hazar Gölü kıyısında otların temizlenmesi ve çöplerin toplanması amacıyla temizlik çalışmaları yürütülüyor. Belediye Başkanı Ebubekir Irmak'ın talimatıyla yürütülen bu çalışmaların devam edeceği belirtildi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde belediye ekiplerince temizlik çalışması yürütülüyor.

Sivrice Belediyesi ekiplerince ilçede temizlik çalışması yapılırken, aynı zamanda Hazar Gölü kıyısındaki otlar da iş makineleriyle temizleniyor, çöpler toplanıyor.

Sivrice Belediye Başkanı Ebubekir Irmak'ın talimatıyla ilçede temizlik çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Kaynak: AA / Fevzi Dağ - Güncel
MHP'den kayyum kararına ilk yorum! Meclis'teki görüşmede açık açık söyledi

MHP'den kayyum kararına sürpriz yorum! Görüşmede açık açık söyledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızının düğün kıyafetini gören anne, demediğini bırakmadı

Kızının düğün kıyafetini gören anne, demediğini bırakmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.