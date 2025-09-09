Sivrice'de Temizlik Çalışmaları Devam Ediyor
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde, belediye ekipleri tarafından Hazar Gölü kıyısında otların temizlenmesi ve çöplerin toplanması amacıyla temizlik çalışmaları yürütülüyor. Belediye Başkanı Ebubekir Irmak'ın talimatıyla yürütülen bu çalışmaların devam edeceği belirtildi.
