Sivrice Belediyesi Hazar Gölü Kıyısında Çevre Temizliği Yapıldı
Elazığ'ın Sivrice Belediyesi, Hazar Gölü kıyısında çevre temizliği çalışmaları gerçekleştirdi. Belediye ekipleri, çöpleri topladı ve ot temizliği yaptı. Başkan Ebubekir Irmak, daha temiz bir Sivrice için çalışmaların süreceğini duyurdu.

Elazığ'ın Sivrice Belediyesince Hazar Gölü kıyısında çevre temizliği yapıldı.

Hazar Gölü ve Hazar Baba Dağı ile kentin turistik ilçelerinden biri olan Sivrice'de belediye ekiplerinin çevre temizliği çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Hazar Gölü kıyı şeridinde çevre temizliği yapan belediye ekipleri, gelişi güzel çevreye bırakılan çöpleri toplandı, ot temizliği yaptı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Ebubekir Irmak, daha temiz bir Sivrice için çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Kaynak: AA / Fevzi Dağ - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
