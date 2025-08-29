Sivrice Belediyesi Hazar Gölü Kıyısında Çevre Temizliği Yapıldı

Elazığ'ın Sivrice Belediyesince Hazar Gölü kıyısında çevre temizliği yapıldı.

Hazar Gölü ve Hazar Baba Dağı ile kentin turistik ilçelerinden biri olan Sivrice'de belediye ekiplerinin çevre temizliği çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Hazar Gölü kıyı şeridinde çevre temizliği yapan belediye ekipleri, gelişi güzel çevreye bırakılan çöpleri toplandı, ot temizliği yaptı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Ebubekir Irmak, daha temiz bir Sivrice için çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.