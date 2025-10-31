Sivil Toplum Kuruluşlarından 11. Yargı Paketi Taslağına Tepki

(ANKARA)- Uluslararası Af Örgütü, KESK, İHD, TİHV, KAOS GL Derneği'nin de aralarında bulunduğu 116 kuruluş, 11. Yargı Paketi taslağına ilişkin ortak açıklama yaptı. Açıklamada, "Herkes, insan onuruna yakışır bir hayat sürebilmeli ve yaşam, özgürlük ve güvenlik hakları da dahil tüm insan haklarından tam olarak yararlanabilmeli. Bu nedenle LGBTİ artı haklarını korumaya, insan haklarını savunmaya ve herkes için eşitliği ve insan haklarını savunan herkesin yanında durmaya kararlı olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Yetkilileri, LGBTİ artılara karşı ayrımcı ve damgalayıcı söylemleri derhal durdurmaya çağırıyoruz" denildi.

Uluslararası Af Örgütü, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), İnsan Hakları Derneği (İHD), Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), KAOS GL Derneği'nin de arayarında bulunduğu 116 kuruluş, 11. Yargı Paketi taslağına ilişkin ortak açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Basına sızan ve Türk Ceza Kanunu'nda, Türk Medeni Kanunu'nda ve altı diğer yasada değişik öngören '11. Yargı Paketi' yasa taslağı, kabul edilirse LGBTİ artı kimliklerinin her türde kamusal görünürlüğünü suç kapsamına alacak, LGBTİ artıların özel hayatına müdahale edebilecek ve hayati öneme sahip cinsiyet uyum süreçlerine erişimi zorlaşacak. Ayrıca taslakla önerilen yeni bir madde, bu yasalara aykırı olarak herhangi bir tıbbi süreçten geçen kişilere ve bu tıbbi müdahaleleri gerçekleştiren sağlık uzmanlarına hapis cezalarının önünü açıyor.

Bu yasal değişiklikler, meclise sunulmaları ve genel kurulda kabul edilmeleri halinde, Türkiye'nin uluslararası insan hakları yükümlülüklerinin açık bir ihlali olacak ve LGBTİ artılara yönelik yaygın ayrımcılığı daha da köklü hale getirecek. Ayrıca LGBTİ artı haklarını savunan veya LGBTİ artı haklarıyla ilgili haber yapan kişileri de kısıtlayacak ve kriminalize edecek.

"Son on yıldır süren baskının bir parçası"

Bu taslak değişiklikler, yetkililerin son on yıldır süregelen ve LGBTİ artıların haklarını çeşitli şekillerde kısıtlayan baskılarının bir parçası. 2015'ten beri yetkililer, barışçıl toplanma ve ifade özgürlüğü hakları ile ayrımcılık yasağına aykırı olarak Onur Yürüyüşleri'ne genel yasaklar getiriyor. Kolluk görevlileri barışçıl protestoculara karşı sistematik biçimde hukuka aykırı güç kullanıyor, gözaltına alıyor. Sergiler ve toplantılar gibi LGBTİ artı etkinlikleri yasaklanıyor.

Bazı siyasetçiler ve üst düzey hükümet yetkilileri, LGBTİ artıları 'aile kurumuna ve kamu düzenine tehdit' olarak göstererek, LGBTİ artılara karşı ayrımcı ve damgalayıcı söylemlerde bulunuyor. Böylelikle LGBTİ artılar ve onlarla dayanışanlar için düşmanca bir ortam yaratıyor."

"Kriminalize eden yasal değişiklik yapılmamalı"

Taslağın yasalaşmaması için çağrı yapılan açıklamada şu talepler yer aldı:

"Bizler, imzası bulunan sivil toplum ve insan hakları örgütleri olarak, bu yasa değişikliği önerilerine kararlı bir şekilde karşı çıktığımızı ifade ediyoruz. Herkes, insan onuruna yakışır bir hayat sürebilmeli ve yaşam, özgürlük ve güvenlik hakları da dahil tüm insan haklarından tam olarak yararlanabilmeli. Bu nedenle LGBTİ artı haklarını korumaya, insan haklarını savunmaya ve herkes için eşitliği ve insan haklarını savunan herkesin yanında durmaya kararlı olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz.

Yetkilileri, LGBTİ artılara karşı ayrımcı ve damgalayıcı söylemleri derhal durdurmaya çağırıyoruz. Yetkililer, insan hakları örgütlerinin uzun yıllardır belgelediği, kolluk görevlileri de dahil kamu görevlilerinin toplumsal cinsiyetle ilgili yerleşik kalıp yargıları ve kurumsal homofobi ve transfobiyle mücadele etmek üzere pozitif adımlar atmalı. İmzacı örgütler olarak, LGBTİ artı haklarını savunmaya kararlıyız ve yan yanayız, birlikte güçlüyüz."