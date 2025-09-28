Haberler

Sivil Toplum Kuruluşları Gazze İçin Sokaklara Döküldü

Sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınamak amacıyla Fatih Camisi'nden Beyazıt Meydanı'na yürüyerek basın açıklaması yaptı. İki yıl boyunca süren saldırılara dikkat çekerek, somut adımlar atılması çağrısında bulundular.

Sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınamak için Fatih Camisi'nden Beyazıt Meydanı'na yürüdü.

Öğle namazının ardından cami önünde toplanan grup, tekbir ve sloganlar eşliğinde Beyazıt'a ulaştı.

Grupta yer alan çocuklar, Gazze'de katledilen Filistinlileri temsilen beyaz kefenler ile ABD ve İsrail karşıtı pankartlar taşıdı.

Beyazıt Meydanı'nda yapılan basın açıklamasında İsrail'e karşı somut adımların atılması talep edildi.

Saldırıların başlamasından bu yana iki yılın geride kaldığını, İsrail'in hedef gözetmeksizin çocukları, bebekleri, yerleşim alanlarını, okulları, camileri ve hastaneleri vurduğu aktarılan açıklamada, "Bu vahşi soykırım karşısında tüm dünya ayağa kalktı. Tüm meydanlar doldu. Yüreği Gazze için atan herkes bu zulmün durdurulmasını, somut ve caydırıcı adımların atılmasını istedi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Gazze'ye gıda girişine aylarca izin vermeyen İsrail'in somut, caydırıcı ve etkili adımlar olmadığı sürece asla geri adım atmayacağı kaydedildi.

Grup üyeleri, konuşmaların ardından alandan ayrıldı.

Kaynak: AA / Ferhat Yasak - Güncel
