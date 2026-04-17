Haberler

Şanlıurfa'da öğretmene bıçaklı saldırı iddiasına yönelik açıklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa Valiliği, Dumlupınar Ortaokulu'nda bir öğretmenin bıçakla saldırıya uğradığı haberlerinin asılsız olduğunu açıkladı. Olayın, okulda şüpheli bir kişinin bulunmasıyla ilgili olduğu belirtildi.

ŞANLIURFA Valiliği, Siverek ilçesindeki Dumlupınar Ortaokulu'nda bir öğretmenin bıçakla saldırıda yaralandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Siverek ilçemizde bir ortaokulda bir öğretmenimizin kendisine yönelik saldırı sonucunda yaralandığı şeklinde haber siteleri ve sosyal medyada bazı haberlerin yer alması üzerine açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bugün saat 12.40 sularında Siverek'te bulunan Dumlupınar Ortaokulu'na gelerek öğrenci velisi olduğunu beyan eden ve şüpheli hareketler sergileyen bir kişi, okulda bulunan polisimiz tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir yaralanma söz konusu değildir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Okul saldırıları sonrası tehdit ve eylem çağrısı yapan 411 şahıs gözaltına alındı

Okul saldırıları sonrası skandal çağrı: 411 şahıs gözaltında

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Katliamın yaşandığı okul kapatıldı mı? Valilik son kararı duyurdu

Katliamın yaşandığı okul kapatıldı mı? Valilik son kararı duyurdu
Günlerdir katilin ismini sayıklayan abla Doku haberi alınca gözyaşlarına boğuldu

Günlerdir katilin adını sayıklıyordu! Haberi alınca gözyaşına boğuldu
Mide bulandıran olay: Ağıla giren kişiyi kameradan izleyip gördükleri karşısında şoke oldu

Ağıla giren kişiyi kameradan izleyip gördükleri karşısında şoke oldu
İslam Memiş, varını yoğunu altına yatıranların beklediği haberi verdi

Varını yoğunu altına yatıranların beklediği haberi verdi
Katliamın yaşandığı okul kapatıldı mı? Valilik son kararı duyurdu

Katliamın yaşandığı okul kapatıldı mı? Valilik son kararı duyurdu
Okul saldırıları sonrası bakanlık düğmeye bastı: Aileler de sorumlu olacak

Saldırılar sonrası bakanlıktan yeni adım: Aileler de sorumlu olacak
Hayatını kaybeden işçinin cansız bedeni göçük altından çıkarıldı

İşçinin cansız bedeni böyle çıkarıldı yakınları sinir krizi geçirdi