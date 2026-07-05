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Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bacağına mermi isabet eden 20 yaşındaki Y.D. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Abdalağa Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada bacağına mermi isabet eden Y.D. (20), yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis kavgaya karışanları bulmak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Cuma Sarı
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