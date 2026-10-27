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Siverek'te refüje çarpan otomobilde 3 yaralı, biri hayati tehlikeyle sevk edildi

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken hayati tehlikesi bulunan biri ilk tedavisinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde refüje çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

M.C. (21) idaresindeki 34 EAA 177 plakalı otomobil, Bediuzzaman Said Nursi Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüje çarptı.

Kazada sürücü ile Ş.B. (23) ve F.O. (31) yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan Ş.B. ilk tedavisinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Kaynak: AA
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