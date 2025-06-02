Siverek'te Pompalı Tüfekli Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde sokak ortasında pompalı tüfekli saldırıya uğrayan Şeyhmus Herdem (34), yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Hayriye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, sokakta yürüyen Şeyhmus Herdem'e pompalı tüfekle ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı. Açılan ateş sonucu vücuduna çok sayıda saçma isabet eden Herdem, kanlar içinde yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Herdem, Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Herdem, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Mehmet SEZGİN-Kamera: -ŞANLIURFA -