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Şanlıurfa'da uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 2 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 2 zanlı tutuklandı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde uygulama noktasında durdurulan bir otomobilin motor bölümüne gizlenmiş 1 kilo 700 gram esrar ve 281 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin motor bölümüne gizlenmiş 1 kilo 700 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Siverek Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda uygulama noktasında bir otomobil durduruldu.

Yapılan incelemede aracın motor bölümüne gizlenmiş 6 parça halinde 1 kilo 700 gram esrar ve 281 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Cuma Sarı
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