Şanlıurfa'da uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 2 zanlı tutuklandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde uygulama noktasında durdurulan bir otomobilin motor bölümüne gizlenmiş 1 kilo 700 gram esrar ve 281 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin motor bölümüne gizlenmiş 1 kilo 700 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Siverek Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda uygulama noktasında bir otomobil durduruldu.
Yapılan incelemede aracın motor bölümüne gizlenmiş 6 parça halinde 1 kilo 700 gram esrar ve 281 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Cuma Sarı