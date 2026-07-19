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Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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Şanlıurfa Siverek'te kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Fırat Zencirci (26) idaresindeki 42 BSC 02 plakalı otomobil, Siverek-Viranşehir kara yolunun kırszal Karakeçi Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Muammer Zencirci (29) ve Veysel Zincirciler (25) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cuma Sarı
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