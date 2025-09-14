Haberler

Siverek'te Otomobil Kazası: 4 Yaralı

Siverek'te Otomobil Kazası: 4 Yaralı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza, Siverek-Viranşehir karayolunda meydana geldi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Mustafa B. (42) idaresindeki 34 FM 7049 plakalı otomobil, Siverek- Viranşehir karayolunun 25. kilometresinde Ahmet Ç. (60) yönetimindeki 06 EC 4810 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Mustafa B. ile otomobilinde bulunan 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cuma Sarı - Güncel
