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Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kazada araçlardan biri takla attı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

E.A. yönetimindeki 63 EG 709 plakalı otomobil, Siverek-Hilvan kara yolunun 4'üncü kilometresinde M.A. idaresindeki 06 DLL 121 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle E.A'nın kullandığı otomobil takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi, Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cuma Sarı
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