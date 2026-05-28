Şanlıurfa'da dereye giren çocuk boğulma tehlikesi geçirdi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Delik Deresi'nde arkadaşlarıyla yüzerken boğulma tehlikesi geçiren 13 yaşındaki Hüseyin Kaçın, çevredekiler tarafından sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan çocuk, Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde derede boğulma tehlikesi geçiren çocuk, tedavi altına alındı.

Hüseyin Kaçın (13), arkadaşlarıyla Siverek-Çermik kara yolunun 5'inci kilometresinde Delik Deresi'ne girdi.

Kaçın'ın bir süre sonra sudan çıkmadığını fark eden arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan Kaçın, ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan Kaçın, buradaki müdahalenin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Kaynak: AA / Cuma Sarı
