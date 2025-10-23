Haberler

Kan donduran olay! Cami bahçesine girenler hemen polisi aradı


Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki bir caminin bahçesinde fidan dikmek için kazı yapan çocuklar, toprağa gömülü yeni doğan bir erkek bebek cesedi buldu.

  • Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Fırat Mahallesi'ndeki Fırat Camisi bahçesinde yeni doğan erkek bebek cesedi bulundu.
  • Bebek cesedini fidan dikmek için kazı yapan çocuklar toprağa gömülü halde keşfetti.
  • Bebeğin yeni doğduğu yapılan incelemelerde belirlendi.
  • Bebek cenazesi Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
  • Polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek bebeği gömen kişileri tespit etmek için çalışma başlattı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir caminin bahçesine gömülmüş yeni doğan erkek bebek cesedi bulundu. Polis ekipleri ivedilikle çalışma başlattı.

Kan donduran olayın adresi Şanlıufa oldu. Siverek ilçesiFırat Mahallesi'ndeki Fırat Camisi'nin bahçesinde fidan dikmek için kazı yapan çocuklar, toprağa gömülü bir bebek cesedi buldu.



TOPRAĞA GÖMÜLÜ BEBEK BULDULAR

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, bebeğin yeni doğduğu belirlendi. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından bebeğin cenazesi Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek bebeği gömen kişi ya da kişilerin tespiti için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Cuma Sarı - Güncel
