Kan donduran olay! Cami bahçesine girenler hemen polisi aradı
Kan donduran olayın adresi Şanlıufa oldu. Siverek ilçesiFırat Mahallesi'ndeki Fırat Camisi'nin bahçesinde fidan dikmek için kazı yapan çocuklar, toprağa gömülü bir bebek cesedi buldu.
TOPRAĞA GÖMÜLÜ BEBEK BULDULAR
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, bebeğin yeni doğduğu belirlendi. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından bebeğin cenazesi Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI
Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek bebeği gömen kişi ya da kişilerin tespiti için çalışma başlattı.