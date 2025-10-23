Kan donduran olay! Cami bahçesine girenler hemen polisi aradı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir caminin bahçesine gömülmüş yeni doğan erkek bebek cesedi bulundu. Polis ekipleri ivedilikle çalışma başlattı.

Kan donduran olayın adresi Şanlıufa oldu. Siverek ilçesiFırat Mahallesi'ndeki Fırat Camisi'nin bahçesinde fidan dikmek için kazı yapan çocuklar, toprağa gömülü bir bebek cesedi buldu.

TOPRAĞA GÖMÜLÜ BEBEK BULDULAR

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, bebeğin yeni doğduğu belirlendi. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından bebeğin cenazesi Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek bebeği gömen kişi ya da kişilerin tespiti için çalışma başlattı.