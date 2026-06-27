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Şanlıurfa'da buğday tarlasında çıkan yangınla ilgili bir şüpheli yakalandı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde buğday ekili tarlada çıkan yangında 4 dönüm alan zarar gördü. Jandarma, güvenlik kamerası incelemesiyle bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde buğday ekili tarlada çıkan yangınla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Kırsal Şeftali Mahallesi yakınlarında Yasin Galyan'a ait buğday ekili tarlada yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların da söndürme çalışmalarına traktörlerle katıldığı yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında yaklaşık 4 dönüm ekili alanın yandığı tespit edildi.

Mahalledeki bir evin güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri, olayla ilgili A.G'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Cuma Sarı
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