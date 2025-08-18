Siverek'te Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 18 yaşındaki Ramazan Can Özgüldü yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Bahçelievler Mahallesi'nde iki grup arasında başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada Ramazan Can Özgüldü (18) yüzüne aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı.
Yaralı, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.