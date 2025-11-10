Haberler

Siverek'te Arazi Anlaşmazlığı Nedeniyle Kavga: 3 Yaralı

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde arazi anlaşmazlığı kavgasında 3 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Kırsal Başbük Mahallesi'nde aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan aile fertleri arasında çıkan tartışma taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada İ.E, N.E. ve F.E. yaralandı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma mahallede ve hastanede önlem aldı.

Kaynak: AA / Cuma Sarı - Güncel
