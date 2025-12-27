Haberler

Tartıştığı eşi ve oğlunu öldürdü

Tartıştığı eşi ve oğlunu öldürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 65 yaşındaki Ramazan Sağır tartıştığı eşi ve oğlunu tabancayla vurarak öldürdü. Olay, mahallede büyük yankı uyandırırken, jandarma ekipleri kaçan saldırganı gözaltına aldı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde Ramazan Sağır (65), tartıştığı eşi İmhan Sağır (65) ile oğlu Ramazan Sağır'ı (29) tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, sabah saatlerinde Sislice Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan Sağır ile eşi İmhan ve oğlu Ramazan arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Ramazan Sağır tabanca ile eşi ve oğluna ateş etti. Mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İmhan Sağır ve oğlu Ramazan Sağır, ambulansla hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi.

Jandarma ekipleri, olay sonrası kaçan Ramazan Sağır'ı yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
81 ilde aynı anda düğmeye basıldı! İki reyon özellikle mercek altında

81 ilde aynı anda düğmeye basıldı! İki reyon özellikle mercek altında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Evde 5 kişinin ölü bulunduğu olayda sır perdesi kalktı

Evde 5 kişinin ölü bulunduğu olayda sır perdesi kalktı
Boşanma aşamasındaki eşini eve kadar takip etti, sonrası korkunç

Eve kadar takip etti, saçından tutup sokağa çıkardı! Sonrası korkunç
Markete giden anne dönüşte 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı

Markete giden anne dönüşte hayatı boyunca unutamayacağı bir acı yaşadı
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Becao'dan şok talep

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Becao'dan şok talep
Evde 5 kişinin ölü bulunduğu olayda sır perdesi kalktı

Evde 5 kişinin ölü bulunduğu olayda sır perdesi kalktı
Denizi olmayan ilde üretilip Rusya ve Japonya'ya satıyor

Denizi olmayan ilde üretilip Rusya ve Japonya'ya satıyor
Türkiye'nin ana arterinde kar kalınlığı 10 santime ulaştı

Türkiye'nin ana arteri şu an bu durumda! Ekipler alarma geçti