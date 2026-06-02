Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda ekiplerce Siverek ilçesinde yapılan operasyonda, çeşitli suçlardan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.