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Şanlıurfa'da 11 arama kaydı bulunan firari hükümlü yakalandı

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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, dolandırıcılık suçundan 11 arama kaydı ve 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Ö.Ç., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dolandırıcılık suçundan 11 arama kaydı ve 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, "dolandırıcılık" suçundan 11 ayrı arama kaydı ve hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ç. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz
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