Sivastopol'da Deniz Yolu Taşımacılığı Durduruldu

Sivastopol'da Deniz Yolu Taşımacılığı Durduruldu
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Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'ın Sivastopol şehrinde deniz yolu taşımacılığı durduruldu. Kararın nedenine dair bilgi verilmezken, Ukrayna Güvenlik Servisi Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırı gerçekleştirildiğini bildirdi.

Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'daki Sivastopol şehrinde deniz yolu taşımacılığının durdurulduğu bildirildi.

Sivastopol'ün Yol ve Ulaşım Altyapısı Geliştirme Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Deniz yolu taşımacılığı durduruldu." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, alınan kararın nedenine yer verilmedi.

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), bugün Kırım Köprüsü'ne saldırı düzenlendiğini açıklamıştı.

Ukrayna ordusu, Kırım Köprüsü'ne yönelik 2022 ve 2023'te de saldırılar düzenlemişti.

Rusya'nın 2014'te yasa dışı ilhak ettiği Kırım'ı Rus topraklarına bağlayan Kırım Köprüsü (Kerç Köprüsü), stratejik önemiyle biliniyor.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
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