Sivas Zara'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi
Zara ilçesinde düzenlenen yürüyüşte, İsrail kınandı ve Filistin'e destek gösterildi. Vatandaşlar bağışta bulunarak Filistinlilere yardım etti.
Sivas'ın Zara ilçesinde Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.
Zara Saat Kulesi önünde toplanan sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla slogan atarak İsrail'i kınadı.
Zara Millet Bahçesi önüne sona eren yürüyüşte, İlçe Müftüsü Yunus Güleç tarafından dua edildi.
"Filistin Halkının Yanındayız" yazılı pankart açan vatandaşlar, Filistinlilere ulaştırılmak üzere bağışta bulundu.