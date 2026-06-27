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Zara'da evde çıkan yangında yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Zara'da evde çıkan yangında yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
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Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Yarağıl köyünde bir evde çıkan yangında bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sivas'ın Zara ilçesinde bir evde çıkan yangında yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı Yarağıl köyünde, M.E.Y'ye ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangında yaralanan S.A, ambulansla Zara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaynak: AA / İbrahim Özel
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