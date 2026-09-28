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Sivas Zara'da 13 iş yerindeki hırsızlık olayıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı

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Sivas'ın Zara ilçesinde Reşitpaşa ve İsmetpaşa caddelerindeki 13 iş yerinden hırsızlık ihbarı üzerine 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Sivas'ın Zara ilçesinde iş yerlerinden hırsızlık yapan ve gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Reşitpaşa ve İsmetpaşa caddelerinde bulunan 13 iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine yaptıkları çalışma sonucu H.Ö, E.C.D ve İ.D.M'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye'ye sevk edilen, şüpheliler, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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