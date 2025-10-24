Sivas ve ilçelerine 18 yeni doktorun ataması yapıldı

AK Parti Sivas Milletvekili ve Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Hakan Aksu, Sivas'a yeni 18 doktorun atamasının yapıldığını belirtti.

Aksu, yazılı açıklamasında, Sivas'ın sağlık altyapısını güçlendirmek adına önemli bir adım daha atıldığını kaydetti.

Sivas'a ataması yapılan 18 doktorla hem merkezde hem de ilçelerde sağlık hizmetlerinin kalitesi ve erişilebilirliğinin daha da artacağını dile getiren Aksu, "Bu kıymetli atamalarla Sivaslı hemşehrilerimizin sağlık hizmetlerinden daha etkin şekilde yararlanabilmesine vesile olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na, TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler'e ve emeği geçen herkese hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum." ifadesi kullandı.