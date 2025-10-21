Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'ten Kreş ve Gündüz Bakımevi Ziyareti

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, il merkezinde bulunan kreş ve gündüz bakımevine ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Şimşek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi kreş ve bakımevini ziyaret ederek, çocuklarla sohbet edip yetkililerden bilgi aldı.

Çocuklara da çeşitli hediyeler veren Şimşek, çocukların mutluluğunun her şeyin üzerinde olduğunu belirtti.

Kreş ve Gündüz Bakımevi Kurucu Müdürü Zeynep Burçak Güler ise ziyaretten dolayı mutluğunu dile getirerek, Şimşek ve beraberindeki protokol üyelerine teşekkür etti.

Ziyarette, İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Özgür Kırmızıtaş da yer aldı.