Haberler

Sivas Valisi Şimşek'ten Gaziler Günü mesajı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+15 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şimşek, mesajında, vatanın bağımsızlığı, milletin birlik ve beraberliği uğruna büyük bir cesaret ve fedakarlıkla mücadele eden kahraman gazilerin şanlı tarihin yaşayan abideleri, aziz milletin gönlünde müstesna bir yere sahip onur timsalleri olduğunu belirtti.

Ay-yıldızlı bayrağın gölgesinde huzur ve güven içerisinde yaşanmasında şehitlerin ve gazilerin eşsiz payı olduğunu vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Onların cesareti, vatan sevgisi ve milletimize bıraktıkları kutlu miras, birlik ve beraberliğimizi koruma, ülkemizi daha güçlü yarınlara taşıma yolunda bizlere daima rehber olmaya devam edecektir. Bizlere düşen en önemli sorumluluk, uğruna büyük bedeller ödenen bu aziz vatana aynı inanç ve kararlılıkla sahip çıkmak, şehitlerimizin emanetini korumak ve gazilerimize hak ettikleri vefa ve saygıyı yalnızca özel günlerde değil, hayatın her anında göstermektir. Bu duygu ve düşüncelerle, 19 Eylül Gaziler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet ve şükranla yad ediyor, hayatta olan kahraman gazilerimize ve kıymetli ailelerine sağlık, huzur ve esenlikler diliyorum."

Kaynak: AA
Trabzon'da derbi öncesi korkutan görüntüler! Şehri su bastı

Korkutan görüntüler! Bir ilimiz geceyi böyle geçirdi
Dünyanın konuştuğu Yusuf Dikeç’in yeni mesleği belli oldu

Dünyanın konuştuğu Yusuf Dikeç’in yeni mesleği belli oldu
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme! 4 şüpheliye işlem

Kozinoğlu soruşturmasında 4 şüpheliye işlem! Aralarında Uğur da var
Sahneye çocukları çağıran Bülent Ersoy harçlık verirken kesenin ağzını açtı

Bonkör Diva: Kesenin ağzını açtı, çocuklar havalara uçtu
Holiganların derbisi öncesi alarm! Polise özel yetki verildi

14 yıl sonra aynı kabus! Polise özel yetki verildi
Dedektörle arama yaptığı tarlasında hazine buldu

Bulduğu hazineyle hayatı kurtuldu

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım’a ev hapsi

Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınan iki isim için karar
Düğün dönüşü acı son! 97 yaşındaki Yusuf Çelik'e çarpan sürücü kaçtı

Düğün dönüşü feci kaza! 97 yaşındaki adama çarpan sürücü kaçtı