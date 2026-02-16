Haberler

Ulaş'ta taşımalı eğitim yapan şoförler bilgilendirildi

Güncelleme:
Sivas'ın Ulaş ilçesinde, taşımalı eğitim veren servis şoförlerine yönelik düzenlenen toplantıda, şoförlerin talepleri dinlendi ve öğrenci güvenliği ile ilgili önemli konular ele alındı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde taşımalı eğitim yapan servis şoförlerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda, Ulaş Milli Eğitim Müdürü Bünyamin Karacalar, şoförlerin taleplerini dinledi.

Toplantıda öğrencilerin güvenli taşınması için şoförlerin dikkat etmesi gereken hususlar, araç bakım ve kontrollerinin düzenli yapılması, trafik kurallarına uyulması ve öğrenci güvenliğinin önemi ile ilgili konular görüşüldü.

Şoförlere kurallara uymaması durumunda gerekli cezaların uygulanacağı hatırlatıldı.

Toplantıya İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Ali Uysal ve servis şoförleri katıldı.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel
Haberler.com

