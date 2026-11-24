SİVAS'ın Ulaş ilçesinde Tarım İşletmesi'nde çalışan Sadettin Saygın (44), yolda ıslanmış halde bulduğu uçamayan ibibiği evine götürüp, fön makinesiyle kurutarak yeniden doğaya saldı.

Ulaş ilçesinde yaşayan Sadettin Saygın, çarşıdan evine döndüğü sırada yağmur nedeniyle ıslanmış ve bitkin halde bir ibibik buldu. Halk arasında 'hüthüt', 'çavuş kuşu' ve 'taraklı' gibi isimlerle de bilinen, genellikle Avrupa, Asya'nın büyük bölümü ile Kuzey Afrika'yı kapsayan Palearktik bölgede yaşayan kuşu, suyun içinden alan Saygın, evine götürdü. Islanan kuşu fön makinesiyle kurutan Sadettin Saygın, yaklaşık yarım saat boyunca yakından ilgilendi. Saygın, kendine gelmesi için çaba gösterdiği ibibiği, uçabilecek duruma gelmesinin ardından yeniden doğal yaşam alanına bıraktı.

'YARIM SAAT EVİMİZDE MİSAFİR ETTİK'

Kuşu ilk defa bu kadar yakından gördüğünü söyleyen Sadettin Saygın, "Çarşıdan evime gelirken gördüğümde hayvan ağaçtan suyun içine düşmüştü. Onu alıp evime götürdüm ve fön makinesi ile kuruttuktan sonra tekrardan doğaya bıraktım. Orada bıraksam kediler ya da başka hayvanlar yiyebilirdi. Ben de görünce dayanamayıp alıp eve götürdüm. Kuş tamamen ıslanmış durumdaydı ve uçamıyordu. Bu kuşu ilk kez bu kadar yakından görme fırsatım oldu. Yarım saat kadar evimizde misafir ettik. Ulaş Gölü'nden dolayı burası kuş cennetidir. Bu bulduğumuz kuştan da burada çok var" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı