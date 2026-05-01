Sivas'taki Tödürge Gölü kar suyu ve bahar yağışlarının ardından taştı

Sivas'ın Zara ilçesinde bulunan ve Uluslararası Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi (RAMSAR) kapsamında koruma altına alınan Tödürge Gölü, karların erimeye başlaması ve bahar yağışlarıyla taştı.

Sivas-Erzincan kara yolu üzerinde yer alan ve 3,5 kilometrekarelik yüzölçümüyle şehrin en büyük gölü olan Tödürge Gölü'nde, su seviyesi eriyen kar suları ve bahar yağışlarının etkisiyle tam kapasiteye ulaştı.

Önceki yıllarda kuraklığın etkisiyle çekilen göl, su seviyesinin yükselmesinin ardından canlı günlerine yeniden döndü.

Ulusal önemi haiz sulak alan statüsündeki göl, çok sayıda kuş ve 8 farklı balık türüne ev sahipliği yapıyor.

Endemik bitki türleri ve zengin su altı yaşamıyla dikkati çeken bölge, sahip olduğu geniş sazlık alanlarla Türkiye'nin önemli doğa noktalarından biri kabul ediliyor.

Tödürge Gölü, yaz aylarında rüzgar sörfü, kano ve su bisikleti gibi aktivitelere imkan tanırken kışın buzla kaplanan yüzeyiyle ekstrem dalış sporcularını ağırlıyor.

Karstik bir oluşuma sahip olan ve çevresindeki tepelerden beslenen göl, her mevsim değişen doğasıyla bölge ekonomisine ve tanıtımına büyük katkı sağlıyor.