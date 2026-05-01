Sivas'taki Tödürge Gölü kar suyu ve bahar yağışlarının ardından taştı

Sivas'ın Zara ilçesinde bulunan ve Uluslararası Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi (RAMSAR) kapsamında koruma altına alınan Tödürge Gölü, karların erimeye başlaması ve bahar yağışlarıyla taştı.

Sivas-Erzincan kara yolu üzerinde yer alan ve 3,5 kilometrekarelik yüzölçümüyle şehrin en büyük gölü olan Tödürge Gölü'nde, su seviyesi eriyen kar suları ve bahar yağışlarının etkisiyle tam kapasiteye ulaştı.

Önceki yıllarda kuraklığın etkisiyle çekilen göl, su seviyesinin yükselmesinin ardından canlı günlerine yeniden döndü.

Ulusal önemi haiz sulak alan statüsündeki göl, çok sayıda kuş ve 8 farklı balık türüne ev sahipliği yapıyor.

Endemik bitki türleri ve zengin su altı yaşamıyla dikkati çeken bölge, sahip olduğu geniş sazlık alanlarla Türkiye'nin önemli doğa noktalarından biri kabul ediliyor.

Tödürge Gölü, yaz aylarında rüzgar sörfü, kano ve su bisikleti gibi aktivitelere imkan tanırken kışın buzla kaplanan yüzeyiyle ekstrem dalış sporcularını ağırlıyor.

Karstik bir oluşuma sahip olan ve çevresindeki tepelerden beslenen göl, her mevsim değişen doğasıyla bölge ekonomisine ve tanıtımına büyük katkı sağlıyor.

Kaynak: AA / Muzaffer Akyüz
İran'dan bomba iddia: ABD'nin savaş maliyetleri 100 milyar dolara ulaştı

Bu rakam doğruysa Trump savaşa girdiğine bin pişman olacak
İstanbul'da 1 Mayıs: 366 kişi gözaltına alındı, 3 metro durağı kapatıldı

İstanbul'da 1 Mayıs! Onlarca kişi gözaltında, bazı duraklar kapatıldı
Sulama kanalına düşen gencin cansız bedeni bulundu

Daha 25 yaşındaydı!

Dünya devinden Barış Alper bombası

Ve güle güle Barış Alper! İşte hayranı olan dev takım

Mecidiyeköy'de büyük arbede! Erkan Baş da biber gazına maruz kaldı

Adres bu kez Taksim değil! TOMA'lı müdahalede Erkan Baş da hedef oldu
Belindeki tabancayı düzeltirken hem kendini hem kasiyeri vurdu

Ölümcül hata anbean kamerada
Sulama kanalına düşen gencin cansız bedeni bulundu

Daha 25 yaşındaydı!

Ederson'a Fenerbahçe'nin büyüklüğünü öğretecek darbe takımdan geldi

Fener kariyeri bitiyor!

Japonya'nın yene müdahale sinyali küresel piyasaları sarstı

Piyasaları sarsan Japonya hamlesi