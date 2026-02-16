Sivas-Kangal köpeği çiftliği su altında kaldı

SİVAS'ta bir Kangal köpeği çiftliği, karların erimesiyle sular altında kaldı. Cahit Akgül (50), çiftlikten çıkardığı köpeklerini, su basmayan başka bir alana taşıdı.

Kent merkezine 10 kilometre mesafedeki Çukurbelen köyü yakınlarında, Cahit Akgül'ün işlettiği 11 dönümlük araziye kurulu Kangal köpeği çiftliği, karların erimesi ve yağışların etkisiyle sular altında kaldı. Kızılırmak Havzası'nda taşkınlara müsait alandaki çiftliğin tamamını su bastı. Akgül, çalışanlarıyla, köpeklerin çoğunu çiftliğin yanındaki, taşkından etkilenmeyen ahıra yerleştirdi.

'KÖPEKLER ZARAR GÖRMEDİ'

Cahit Akgül, "Arazimiz Kızılırmak Havzası'nda su seviyesine yakın olduğu için böyle bir durum yaşadık. Karların erimesi ve birkaç gündür yağmurun da etkisi ile menfezlerden taşan sular, çiftlik arazisine geldi ve barınaklarımız su altında kaldı. Çok şükür herhangi bir köpeğimiz zarar görmedi. Burada yavrular hariç 70 yetişkin köpeğimiz barınıyordu. Hayvanları yakındaki bir ahıra taşıdık. Sular çekilinceye kadar hayvanlarımıza orada bakmaya devam edeceğiz" dedi.

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,