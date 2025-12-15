Bağımsız Maden İş: Divriği'de Göçük Altında Kalan 66 Yaşındaki Şantiye Müdürünün Cansız Bedenine 28 Gün Sonra Ulaşıldı
Sendikanın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sivas Divriği'de Fimar Madencilik'e ait madende 17 Kasım'da toprak kayması sonucu göçük altında kalan 66 yaşındaki şantiye müdürü Sabri Yıldırım'ın bedenine 28 gün sonra ulaşıldı." denildi.
