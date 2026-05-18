Sivas'ta Çifte Minareli Medrese'de kapsamlı restorasyon başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Sivas'ın simge yapılarından Çifte Minareli Medrese'de bilim kurulu eşliğinde kapsamlı restorasyon çalışması başlatıyor. 2028'de tamamlanması hedeflenen çalışmalarda taş onarımı, cephe temizliği ve statik güçlendirme yapılacak.

Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yapıda yüzyıllar içerisinde doğal şartlar, depremler ve çevresel etkiler nedeniyle taş kayıpları, çatlaklar, yüzey deformasyonları ve statik problemler meydana geldi.

Özellikle minarelerde ve cephe yüzeylerinde oluşan bozulmalar nedeniyle yapının bilimsel yöntemlerle korunması gerekliliği oluştu. Restorasyon çalışmaları kapsamında, 3 kişiden oluşacak bilim kurulu görev alacak.

Öte yandan, düşen taşların özgün malzeme ve tekniklerle yerine yerleştirilmesi, cephe temizliği, statik güçlendirme uygulamaları, çatlakların giderilmesi ile çini ve sırlı tuğla bezemelerdeki kayıpların onarımı gerçekleştirilecek.

Yapının tarihi dokusunu ve mimari karakterini koruyacak şekilde sürdürülecek çalışmaların, 2028 yılı içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay
