Sivas'ta 4 araç zincirleme kazaya karıştı: 8 yaralı

SİVAS'ın Şarkışla ilçesi yakınlarında 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Sivas-Kayseri kara yolunun Hanlı köyü yakınlarında meydana geldi. S.K. (47) yönetimindeki 60 ABB 703 plakalı kamyon devrildi. A.A.'nın (44) kullandığı 27 BCC 038 plakalı otomobil de devrilen kamyona çarptı. Y.A. (35) idaresindeki 44 AIE 697 plakalı TIR ile İ.Ç.'nin (58) kullandığı 60 SE 567 plakalı yolcu otobüsü de kazaya karıştı. Kazada sürücüler S.K., A.A., Y.A. ile kamyonda bulunan Ç.K. (15), otomobilde bulunan A.A. (9), E.H. (42), T.S. (12) ve H.S. (22) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Şarkışla ve Sivas'taki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Sivas,