Sivas'ta yüksek kesimlere kar yağdı

SİVAS'ta, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü Sivas'ta, yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. Koyulhisar ilçesine 44 kilometre uzaklıkta bulunan Kızılelma köyünde akşam saatlerinden itibaren kar yağmaya başladı. Kar yağışıyla köy beyaza büründü. Doğanşar ilçesi Boyalı köyünde yağan sağanak sabah saatlerinden itibaren yerini kara bıraktı. Köyde evlerin çatıları ve ağaçlar beyaz örtüyle kaplandı. Kent merkezinde ise aralıklarla sağanak etkili oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı