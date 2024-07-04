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Sivas'ta Yolcu Otobüsü Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Sivas-Erzincan kara yolu Seyfebeli mevkisinde yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi, Kamil Koç Turizm'e ait yolcu otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazaya şahit olanlar yaşlı adamın elinde ekmek ve peynirle bir yere gittiğini belirtti.

Sivas'ta yolun karşısına geçmek isterken yolcu otobüsünün çarptığı kişi hayatını kaybetti.

İ.A. yönetimindeki 27 FD 325 plakalı Kamil Koç Turizm'e ait yolcu otobüsü Sivas- Erzincan kara yolu Seyfebeli mevkisinde yolun karşısına geçmek isteyen 86 yaşındaki O.S'ye çarptı.

Ağır yaralanan O.S. sağlık ekipleri tarafından Numune Hastanesine kaldırıldı.

O.S, burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kazaya şahit olanlardan Durmuş Uzun, "Karşıdan adamın geldiğini gördüm. Geriye kaçar gibi yaptı ve sesini duydum. Yaşlı bir adamdı. Elinde ekmek ve peynirle bir yere gidiyordu." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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