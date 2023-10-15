Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 32 yaralı (2)

ÖLÜ SAYISI 4, YARALI SAYISI 32'YE YÜKSELDİSivas'ın Gürün ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e, yaralı sayısı ise 32'ye yükseldi.

ÖLÜ SAYISI 4, YARALI SAYISI 32'YE YÜKSELDİ

Sivas'ın Gürün ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e, yaralı sayısı ise 32'ye yükseldi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.