Sivas'ta Yol Kenarında Boş Havan Topu Mermisi Bulundu
Sivas'ta bir temizlik görevlisi tarafından yol kenarında bulunan poşette boş havan topu mermisi bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevre güvenliğini sağladı ve mermiyi incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.
Ahmet Turan Gazi Mahallesi Hurdacılar Sitesi yakınlarındaki kavşak kenarında çalışan temizlik görevlisi, kaldırım kenarında poşet içerisinde bir askeri mühimmat olduğunu görünce polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine polis ve bomba imha uzmanı sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak yolu kısmen trafiğe kapattı. Yapılan incelemede, bulunan mühimmatın boş havan topu mermisi olduğu belirlendi. Mermi daha sonra muhafaza altına alınarak, incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.