Sivas'ta Yoğun Kar Yağışı Sebebiyle Bazı Güzergahlar Kapatıldı

(ANKARA) - Karayolları Genel Müdürlüğü, Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı güzergahların ağır taşıt trafiğine geçici olarak kapatıldığını açıkladı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre; Sivas - ( Kangal - Gürün Ayrım) Yolu'nun 40 - 67. km'leri arası, (Ulaş - Gürün Ayrım) - Kangal Yolu'nun 0 - 20. km'leri arası, Kangal - Gürün Yolu'nun 0 - 66. km'leri arası, Kangal - Alacahan - Hekimhan Yolu'nun 0 - 42. km'leri arası, Kangal - Çetinkaya - Sincan Yolu'nun 0 - 26. km'leri arası, (Kangal - Sincan Ayrım) - Divriği Yolu'nun 0 - 46. kilometre arası yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ağır taşıt trafiğine geçici olarak kapatıldı.