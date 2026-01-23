Haberler

Üzerinde kar biriken çadır çöktü, 3 küçükbaş öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Hafik ilçesinde kar yağışı nedeniyle 200 küçükbaş hayvanın bulunduğu çadır çöktü. Çadırın altında kalan 3 hayvan hayatını kaybetti, 20 hayvan yaralandı.

SİVAS'ın Hafik ilçesinde 200 küçükbaşın içinde bulunduğu çadır, yoğun kar yağışı sonucu çöktü. 3 hayvan öldü, 20'si yaralandı.

Kentte iki gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Hafik ilçesine bağlı Eski Sofular köyünde ikamet eden Halil İbrahim Yıldırım'a ait 200 küçükbaş hayvanın bulunduğu çadır, yoğun kar yağışı nedeniyle çöktü. Üzerinde biriken kar kütlesi nedeniyle çöken çadırın altında kalan 3 küçükbaş öldü, 20'si yaralandı. Diğer hayvanlar köylüler tarafından çadırdan çıkarıldı. Köy sakinleri, İlçe Özel İdare'den yardım istedi. Ekipler hasar tespit yapılması ve köy yolunu açılması için çalışma başlattı.

Haber: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor

Nakiti olmayan vatandaşın başvurduğu sisteme düzenleme geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pakistan'da çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı

Pakistan'ı karıştıran görüntü
Kısmetse Olur'da Perinaz'dan RTÜK'ün radarına takılacak dans

RTÜK'ün radarına takılacak dans
Foyası ortaya çıkınca genç kıza iş teklifinde bulundu

Foyası ortaya çıkınca genç kıza iş teklifinde bulundu
Fenerbahçe'den Aston Villa yenilgisini unutturacak transfer

Fenerbahçe'den Aston Villa yenilgisini unutturacak transfer
Pakistan'da çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı

Pakistan'ı karıştıran görüntü
Kısmetse Olur Cansel Ayanoğlu lüks aracını satışa çıkardı! İşte istediği rakam

Sosyal medyadan lüks aracını satışa çıkardı! İşte istediği rakam
2015 yılında duyurulan projeye mahkemeden onay çıktı: Kadıköy sahiline cami geliyor

Kadıköy sahiline cami geliyor