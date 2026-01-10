Haberler

Yıldız Dağı hafta sonu kayakseverlerle doldu

Güncelleme:
Sivas'taki Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi, hafta sonu kayak ve snowboard tutkunları ile dolup taştı. 58 kilometre uzaklıktaki merkeze gelen vatandaşlar, çeşitli pistlerde karın keyfini çıkararak eğlenceli zaman geçirdi.

5'i profesyonel 7 pistin açık bulunduğu kayak merkezinde, bazı vatandaşlar kızakla kayarak zaman geçirdi.

Kayak merkezinde 2 bin 551 ile 1636 metre uzunluğunda 2 telesiyej, 804 metre teleski, Dünya Kayak Federasyonu standartlarına uygun kayak pistleri, kızak pisti, yürüyen bant ve t-bar gibi mekanik tesisler ile otel, kafe, restoran ve 25 bungalov bulunuyor.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
