Sivas'ta Yıkım Sırasında Apartmanın Kolonu Zarar Gördü, 21 Daire Boşaltıldı

Güncelleme:
Sivas'ta 5 katlı bir binanın yıkımı sırasında bitişiğindeki 8 katlı apartmanın ana taşıyıcı kolonuna zarar verildi. Can güvenliği için 21 daire tedbiren boşaltıldı.

Örtülüpınar Mahallesi İnönü Bulvarı'nda daha önce boşaltılan 5 katlı bir binanın yıkım çalışmaları sırasında bitişiğindeki 8 katlı bir apartmanın ana taşıyıcı kolonunda hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD ve ilgili kurumların ekipleri sevk edildi. Ekipler, oluşan ağır hasar nedeniyle binanın tahliye edilmesine karar verdi.

'21 DAİRE TEDBİREN TAHLİYE EDİLMİŞTİR'

Sivas Valiliği'nden olaya ilişkin yapılan açıklamada İnönü Bulvarı üzerinde bulunan bir binanın yıkımı esnasında, bitişiğinde yer alan başka bir yapının ana taşıyıcı kolonunda hasar meydana geldiği belirtildi. Açıklamada, "Olayın ardından ilgili ekiplerce yapılan ilk inceleme sonucunda söz konusu binanın ağır hasarlı olduğu değerlendirilmiş, can güvenliğinin sağlanması amacıyla binada bulunan 21 daire tedbiren tahliye edilmiştir. Bölgede gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, teknik ekipler tarafından detaylı hasar tespit çalışmaları başlatılmıştır" ifadesine yer verildi.

