Haberler

Sivas'ta tedavisi tamamlanan yaralı leylek yavrusu yuvasına bırakıldı

Sivas'ta tedavisi tamamlanan yaralı leylek yavrusu yuvasına bırakıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas Şarkışla'da yaralı bulunan leylek yavrusu, belediye ekipleri tarafından tedavi ettirildikten sonra elektrik direğindeki yuvasına bırakıldı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Cemel beldesinde yaralı halde bulunan leylek yavrusu, tedavisinin ardından tekrar yuvasına bırakıldı.

Bir vatandaşın ihbarı üzerine yaralı leylek yavrusunu alan belediye ekipleri, kuşu tedavi ettirdi.

Ekipler, daha sonra leylek yavrusunun yuvasına ulaştırılması için TEDAŞ ekiplerinden yardım istedi.

Leylek, ekipler tarafından elektrik direği üzerindeki yuvasına konuldu.

Cemel Belediye Başkanı Hakverdi Bulut, leyleklerin uzun yıllardır aynı bölgeye yuva yaptığını söyledi.

Ekiplere teşekkür eden Bulut, "Beldemiz kuruldu kurulalı burada bir leylek yuvası var. Eskiden kara kavak üzerindeydi. 2007-2008 yıllarında ağaç devrilince leyleklerin yuvasız kalmaması için elektrik direği üzerine demir aksamla yeni bir yuva yaptık. Leylekler de burayı benimsedi ve o günden bugüne aynı yuvalarına gelmeye devam ediyorlar." dedi.

Kaynak: AA / Muharrem Delice
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra gelen itiraf! Enkazı bulup ölmesini beklemişler

Yazıcıoğlu'yla ilgili 17 yıl sonra gelen itiraf! Sorguda döküldü
O milletvekilinin istediği oldu! Ardahan Valisi artık görevde değil

"Derhal görevden alın" dedi, günler sonra istediği oldu

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mahsun Kırmızıgül'den Haluk Levent'e sitem dolu mektup: Gerçekten değdi mi?

Şöhret basamaklarını birlikte çıktıkları dostundan Haluk'a zor soru

İran Devrim Muhafızları Ordusu: Kuveyt'teki ABD üslerini vurduk

Korkulan oluyor! Çok sayıda asker öldürüldü, yeni plan devreye alındı
Genç kadınla yakalanan Muhammed Cangören, muhabirin sorusuna kızdı

Yaşı: 72! Yakalanınca sinirlendi

Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak

Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak
Trabzon'da aşk rüzgarı! Cenk Özkaçar değil, eşinin bakışları konuşuldu

Koca şehir transferi değil, bu bakışları konuşuyor
Görevden alınan Ardahan Valisi, bisiklet taytı polemiğiyle gündeme gelmişti

Türkiye bu görüntülerle tanımıştı! Görevden alındı
Oğuzhan Uğur'un gözaltına alınmasının ardından, Serdar Ortaç 'Saygı 1' konseptini iptal etti

Gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'a ilk darbe ünlü şarkıcıdan