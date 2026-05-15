Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Sivas'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda kağıda emdirilmiş 2 bin 64 kullanımlık ve 51 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si hakkında ise adli işlem yapıldı.