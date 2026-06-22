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Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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Sivas'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı, 5'i serbest bırakıldı. Operasyonda çok sayıda sentetik hap ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sivas'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 7 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda, 22 kutu içerisinde 1297 sentetik hap, 58,29 gram sentetik uyuşturucu, 36 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik madde ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 5'i ise serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer
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