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Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

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Sivas'ta polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Sivas'ta polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelilerin araçları ve üzerlerinde yapılan aramada, 48 parça halinde kağıda emdirilmiş 19 bin 952 kullanımlık sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer
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