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Sivas'ta Üniversite Öğrencisi Ölü Bulundu

Sivas'ta Üniversite Öğrencisi Ölü Bulundu
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İzzettin Keykavus Öğrenci Yurdu'nda 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Eren Öztürk, banyoda hareketsiz halde bulundu. Yapılan incelemelerde Öztürk'ün düşerek kafasını çarptığı iddia edilirken, cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Sivas'ta 24 yaşındaki üniversite öğrencisi, kaldığı yurttaki odasında ölü bulundu.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yerleşkesi içerisinde bulunan İzzettin Keykavus Öğrenci Yurdu'nda kalan Fen Fakültesi İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü 4. sınıf öğrencisi Eren Öztürk'ten haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Yurda giden polis ekipleri, Öztürk'ü kaldığı odanın banyo kısmında hareketsiz halde buldu.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Banyoda düşerek kafasını çarptığı iddia edilen Öztürk'ün cenazesi, incelemenin ardından otopsi işlemleri için Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
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