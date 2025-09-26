Haberler

Sivas'ta Uçuruma Yuvarlanan Araçta Hayatını Kaybedenler Defnedildi

Sivas'ta Uçuruma Yuvarlanan Araçta Hayatını Kaybedenler Defnedildi
Güncelleme:
Sivas'ın Doğanşar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren 4 kişinin cenazesi, Karkın köyünde toprağa verildi. Kazada hayatını kaybedenlerin yakınları ve il yöneticileri cenaze töreninde bir araya geldi.

Sivas'ın Doğanşar ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi defnedildi.

Kazada hayatını kaybeden Mehmet İncir (67), Halit Karamuk (69), Ayşe Karamuk (67) ve Arife Aslan'ın (70) naaşları, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Cenazeler, Karkın köyünde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, kazada hayatını kaybedenlerin yakınları, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Adem Taşkın, Doğanşar Kaymakamı Muhammed Yavuz, Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Karataş ve vatandaşlar katıldı.

Mehmet İncir yönetimindeki 07 SAL 33 plakalı otomobil, 24 Eylül'de Karkın köyü mevkisinde kontrolden çıkıp devrilerek uçuruma yuvarlanmış, kazada sürücü ile araçtaki Halit Karamuk, Ayşe Karamuk ve Arife Aslan, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
