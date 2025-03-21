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Sivas'ta Trafik Kazası: Üniversite Öğrencisi Hayatını Kaybetti

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Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada, yoldan geçen üniversite öğrencisi O.A. ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan öğrenci, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.

O.Y. idaresindeki 58 FR 341 plakalı hafif ticari araç ile A.A. yönetimindeki 38 AIZ 784 plakalı otomobil Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi içinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri yoldan geçen üniversite öğrencisi O.A'ya çarptı.

Ağır yaralanan ve olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan O.A. hastanede yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel
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